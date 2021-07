Soms zijn medailles heel wreed: ‘Dat we geen goud hebben is niet de hoofdzaak’

Bouwmees­ter kan prolonga­tie olympische titel vergeten na dure valse start: ‘Dit is zo superdom’

9:46 Marit Bouwmeester gaat er vrijwel zeker niet in slagen om haar olympische titel in de Laser Radial te prolongeren. De kampioen van 2016 in Rio zakte vandaag ver weg in het klassement, mede door een diskwalificatie in de zevende race na een valse start.