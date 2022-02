Sof voor Sjinkie Knegt op 1000 meter: ‘Die Hongaar ging makkelijk liggen’

Sjinkie Knegt is bij de Olympische Spelen in Peking gestrand in de kwartfinales van de 1000 meter. De Nederlander werd door de wedstrijdleiding gediskwalificeerd omdat bij een inhaalactie in de bocht twee concurrenten door zijn toedoen onderuitgingen.

Itzhak de Laat lukte het evenmin de finale te halen. Hij strandde in het Capital Indoor Stadium in de halve finales, maar won wel de B-finale. Jens van ‘t Wout, de derde Nederlandse deelnemer op deze afstand, strandde zaterdag al in de voorronden. Het goud op de 1000 meter ging naar de Chinees Ren Ziwei, voor zijn landgenoot Li Wenlong en de Hongaar Shaoang Liu.



Achteraf kon Knegt maar moeilijk leven met zijn diskwalificatie in de kwartfinales. ,,Die tweede penalty die ik kreeg omdat ik een Chinees hinderde, was wel terecht. Maar die eerste niet. Ik ging buitenom bij die Hongaar en die ging wel heel makkelijk liggen”, zei Knegt.

De winnaar van olympisch zilver vier jaar geleden in Pyeongchang op de 1500 meter mopperde vooral over het systeem. ,,Deze sport is gemaakt om snelheid erin te krijgen en de twee snelsten gaan dan naar de volgende ronde. Maar als je steeds zoveel mensen toevoegt uit de ritten ervoor, dan wordt er niet meer gereden en ontstaat er onrust. Ze moeten geen mensen meer toevoegen, in geen enkel scenario”, meende de 32-jarige shorttracker uit Bantega.

Knegt doelde op het toevoegen van rijders die door de schuld van anderen uit de wedstrijd worden gereden en om die reden toch mogen terugkeren in de competitie. ,,Er waren wel vier of vijf schaatsers toegevoegd. Ze rijden allemaal zo dat als ze vallen, ze dan weten dat ze toegevoegd worden. Het is jammer dat op deze manier wordt geracet.”

Quote Ik kreeg niet de kans om te rijden Sjinkie Knegt

,,Ik wilde in mijn race wel het gas erop zetten, maar ik kwam niet op kop en kreeg niet de kans om te rijden. Toen ik buitenom bij die Hongaar (Shaolin Sandor Liu) ging, was het oordeel dat ik een ‘armlock’ maakte. Maar hij ging heel makkelijk liggen en dat heeft hij vaker gedaan. Het is frustrerend om op deze manier uitgeschakeld te worden.”



Knegt komt dit toernooi nog in actie op de 1500 meter (woensdag) en aflossing voor mannen (vrijdag). Later op de dag veroverde Suzanne Schulting olympisch zilver op de 500 meter.

Volledig scherm Sjinkie Knegt haalt zijn tegenstander onreglementair in. © ANP

