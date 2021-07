Sobere openingsceremonie op komst in leeg Olympisch Stadion

,,Het wordt sober, maar niettemin met prachtige Japanse esthetiek”, zegt Marco Balich, de producent van vele openings- en sluitingsceremonies en adviseur van de ceremonies bij de Spelen in de Japanse hoofdstad. ,,Het wordt heel Japans, maar ook in overeenstemming met het hedendaagse sentiment, de realiteit.”

Die realiteit is dat het coronavirus zijn schaduw over het sportevenement werpt. De Spelen van Tokio zijn door Covid-19 al met een jaar uitgesteld en zullen zich dit jaar in een compleet andere sfeer voltrekken. De angst voor besmettingen is nog altijd groot in Japan, zodat tal van maatregelen zijn genomen om verspreiding te voorkomen. Meest ingrijpend is de afwezigheid van toeschouwers.

De openingsceremonie is traditioneel een grootse en spectaculaire aangelegenheid, die begint met een parade van de deelnemende landen, aangevoerd door de vlaggendragers. Bij de vorige Spelen in 2016 in Rio marcheerden 12.600 sporters en officials het Olympisch Stadion in, in Tokio zal dat aantal flink lager liggen. Niet alleen arriveren vanwege corona veel sporters pas na de opening van de Spelen, maar ook de uitdrukkelijke regel om zoveel mogelijk afstand van elkaar te bewaren zal ertoe leiden dat veel minder sporters in de vlaggenparade meelopen.

,,De ceremonie zal in zekere zin uniek zijn en vooral gericht op de sporters,” zegt Balich. ,,Van massachoreografie kan uiteraard geen sprake zijn, maar toch zal het een mooie en betekenisvolle uitvoering worden. Een heel eerlijke ceremonie waar niets nep aan is en die gaat over wat er nu gaande is in de wereld. Het creatieve team is erin geslaagd om de lege tribunestoelen als gegeven te accepteren en toch de atleten vol in de schijnwerpers te zetten.”

Wél publiek in Peking?

Ondertussen heeft het International Olympisch Comité (IOC) laten weten dat er bij de Winterspelen in Peking, die over minder dan 200 dagen beginnen, toeschouwers nodig zijn om het evenement succesvol te laten zijn. ,,We zouden graag de internationale gemeenschap in Peking erbij hebben”, zei Juan Antonio Samaranch jr., hoofd van de coördinatiecommissie van het IOC, die toezicht houdt op de voorbereidingen voor de Spelen van Peking. “We hebben dat succes echt nodig in het belang van iedereen om dat licht van hoop echt helder te houden.”

Voor de Spelen in Peking, gepland voor 4 tot en met 20 februari volgend jaar, moet de kaartverkoop nog van start gaan. Die is vertraagd vanwege corona. ,,We willen iedereen de kans geven om te genieten van de gastvrijheid in China”, aldus Samaranch.

