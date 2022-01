Skiesters Hütter en Brignone met gedeelde zege naar Spelen

Brignone verstevigde de leiding in het wereldbekerklassement van de super-G. In de algemene rangschikking neemt de Italiaanse de derde plaats in, achter de Amerikaanse Mikaela Shiffrin en Petra Vlhova uit Slowakije. Zij sloegen de wereldbeker in Garmisch-Partenkirchen over. Shiffrin arriveerde dit weekeinde al in Beijing, waar komende week de Winterspelen beginnen. Brignone pakte bij de Spelen van vier jaar geleden in Pyeongchang brons op de reuzenslalom.