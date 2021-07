Sifan Hassan start morgen op de series van de 5000 meter

Dat ze na haar twee wereldtitels op de WK in Doha in 2019 ook op de Spelen op meerdere afstanden goud wil halen, is helder. Verder laat ze al haar concurrenten het liefst in het duister tasten. Zelf sloot ze in een eerder stadium ook niet uit dat ze op alle drie de afstanden staat. Al liet ze over het onderwerp nooit het achterste van haar tong zien.



De 1500 meter is haar lievelingsafstand, maar zou ook zorgen voor een druk programma. De combinatie van de 5000 meter (met de finale maandag) en de 10.000 meter (finale op 7 augustus) werd de 28-jarige atlete door velen geadviseerd. Als ze ook ervoor kiest de 1500 meter te lopen, moet ze een serie (2 augustus) en een halve finale (4 augustus) door om de finale (6 augustus) te lopen.