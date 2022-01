Shirtloze vlaggendrager Tonga start inzamelingsactie na tsunami: ‘Ik heb nog niets van mijn vader gehoord’

De 38-jarige Taufatofua maakt zich grote zorgen over zijn familie op de eilandengroep. ,,Ik heb nog niets gehoord van mijn vader op Veitongo en mijn familie op Ha’apai”, schrijft de olympische sporter op Instagram. ,,Het is in Gods handen.”

De eilandengroep Tonga, in de Stille Oceaan, werd zaterdag getroffen door een tsunami. Die ontstond door een onderzeese vulkaanuitbarsting. Alle telefoon- en internetconnecties met de eilanden zijn als gevolg van de tsunami afgesloten. ,,Ik ben een inzamelactie gestart”, aldus Taufatofua, die zelf in Australië verblijft. ,,Ik kan mijn familie op dit moment niet helpen, maar ik focus me op het hele land.”

Hij kreeg een steunbetuiging van voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité. ,,Goed om te weten dat je veilig bent, Pita. Ik hoop op het beste voor jou, je familie, je vrienden, de olympische gemeenschap in Tonga en alle inwoners. We zijn er om je te helpen”, aldus de Duitser.

De sporter uit Tonga kreeg wereldwijde aandacht toen hij bij de openingsceremonie van de Spelen van Rio 2016 met ontbloot bovenlijf, ingesmeerd met glimmende olie, het Maracanã-stadion in kwam lopen met de nationale vlag. Tafatofua deed als taekwondoka mee aan de Spelen. Hij kwalificeerde zich als langlaufer ook voor de Spelen van 2018 in Pyeongchang en kwam daar, ondanks de kou, weer met ontbloot torso met de vlag het stadion in. Afgelopen zomer in Tokio was hij weer als taekwondoka van de partij.

