Schouten zwemt in Nederlands record op 100 meter schoolslag naar Spelen

Sporttribu­naal behandelt jarenlange schorsing van Rusland

2 november Het internationaal sporttribunaal CAS buigt zich deze week achter gesloten deuren in Lausanne over de schorsing van Russische sporters voor de Olympische Spelen en andere grote sportevenementen. Rusland heeft bij het CAS beroep aangetekend tegen de schorsing van vier jaar, opgelegd door het mondiale antidopingbureau WADA vanwege omvangrijke dopingfraude in het land.