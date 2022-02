Schouten blijft kalm onder favorietenrol: ‘Ik wil een goede rit rijden en daar komt een uitslag bij, meer heb ik niet in de hand’

Schouten haalde op de Spelen van Pyeongchang in 2018 brons op de massastart. Dat was het enige onderdeel waar ze toen aan meedeed. In Beijing gaat ze van start op vier onderdelen en is ze zeker op de langste afstanden, de 3000 en 5000 meter, de topfavoriete. ,,Ik ben vooral met mezelf bezig. Ik wil een goede rit rijden en daar komt een uitslag bij. Met mijn uitslag heb ik niet in de hand wat anderen doen. Natuurlijk wil ik graag winnen, maar als iemand sneller rijdt, wat kan ik daar dan aan doen?”



Op de 3000 meter komt ze morgen in actie na Carlijn Achtereekte en Antoinette de Jong, de winnaars van goud en brons op de Spelen van Pyeongchang. In de wedstrijden dit seizoen was Schouten steeds de snelste. Ze gaat van start in de laatste rit tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida.