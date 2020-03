‘Schadepost uitstellen van Spelen minimaal 5 miljard’

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake begrijpt heel goed dat IOC-voorzitter Thomas Bach tijd vraagt om tot een beslissing over eventueel uitstellen van de Olympische Spelen te komen. ,,Je kunt niet zomaar roepen: we doen het op een ander moment. Het grootste slachtoffer is Japan en met name Tokio. Dit gaat om mega-bedragen en daar wordt Bach mee geconfronteerd.”

Het vraagstuk over de Olympische Spelen is een miljardenkwestie. ,,Japan en Tokio werken met een begroting van om en nabij 11 miljard euro”, weet Frank van den Wall Bake, die ook de financiële schade schetst. ,,Als ze de Olympische Spelen niet afstellen, maar uitstellen, denk ik dat de organisatie nog altijd met een schadepost van minimaal 5 miljard komt te zitten. En dan ben ik nog voorzichtig. Er ontstaan sowieso gigantische problemen op het gebied van infrastructuur, het olympische dorp, de inkomstenderving aan toeristen die niet komen, de hotels die al waren geblokkeerd en de claim van bijvoorbeeld de NBC die de uitzendrechten in zijn bezit heeft.”

Quote Ik denk dat Bach allang heeft besloten uit te stellen, maar nu een scenario zoekt waarbij we kunnen praten over uitstellen Frank van den Wall Bake

Het IOC kwam de voorbije dagen steeds meer onder druk te staan om de Spelen uit te stellen of op zijn minst een beslissing te nemen. Door de coronacrisis vroegen verschillende sportbonden en sporters het evenement te verschuiven. Thomas Bach reageerde slechts door te zeggen dat het discussies wil opstarten die een mogelijk uitstel van de Spelen analyseren. Binnen een maand moet hierover meer duidelijk zijn. Sportmarketeer Van den Wall Bake begrijpt die vraag om extra tijd.

,,Ik denk dat Bach allang heeft besloten uit te stellen, maar die nu gevraagde weken alleen maar gebruikt om een scenario te vinden waarbij we kunnen praten over uitstellen. Zodat hij slecht, maar óók goed nieuws kan brengen. Hij zit in een moeilijke positie. De meeste mensen die kritiek uiten weten niet hoeveel consequenties er bij komen kijken. We hebben het hier over de Olympische Spelen, een mega-evenement, zoveel groter nog dan een EK of WK voetbal in organisatorisch opzicht.”

Neem alleen al het gebouwde olympische dorp in Tokio. ,,Dat is zo groot, eigenlijk een stad.” Na de Spelen zouden die appartementen worden bewoond door inwoners van Japan. ,,Dat heeft jaren gekost en is moeilijk opnieuw te realiseren in pakweg een jaar. Je zult die kopers van die appartementen een aanbod moeten doen om volgend jaar zomer hun appartement drie weken te verlaten. Dat is de beste oplossing, want je bouwt niet een compleet nieuw dorp in een jaar.”

Uitzendrechten

Van den Wall Bake verwacht niet dat de sponsors dwars gaan liggen. Meer problemen verwacht hij rond de zenders die grof geld neerlegden voor de uitzendrechten. Voor bijvoorbeeld de Amerikaanse zender NBC, die overigens zelf heeft aangegeven verzekerd te zijn en een jaar later een geschikte optie vinden. ,,Het imago voor een sponsor als hij een claim in zou gaan dienen is dusdanig groot dat dat niet opweegt tegen het bedrag dat hij terug kan claimen. Die sponsors houden zich wel rustig. Maar de grootste inkomstenbron voor de Spelen zijn de uitzendrechten. Daar heeft NBC zo’n miljard voor betaald. Die hebben al tweehonderd man in Tokio zitten. De hele operatie die daar is opgebouwd, moet weer worden afgebouwd en zij zitten straks met een lege zomer en verliezen alle adverteerders. Een waanzinnig probleem.”