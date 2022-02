Russische schaatser zegt ‘sorry’ voor middelvingers: ‘Ik deed het niet expres’

Het was een nogal merkwaardig beeld. Het Russische team versloeg het Amerikaanse in de halve finale van de ploegachtervolging en Daniil Aldoshkin stak net na de finish zijn middelvingers in de lucht. Het wierp nogal wat vragen op en dus kwamen de Russen met een verklaring.

,,Ik stak mijn handen in de lucht”, aldus Aldoshkin. ,,Dit is mijn eerste medaille op mijn eerste Olympische Spelen. Ik bedoelde er niets mee. Het spijt me als ik iemand heb beledigd.”

Ruslan Zakharov ging niet veel later pal achter zijn teamgenoot staan. Het gebaar zou een reactie zijn op de snelle tijd die de Russen hadden gereden, niet gericht naar de Amerikanen die ze met die tijd verwezen naar de strijd om het brons, die de Verenigde Staten van Nederland won. ,,In het schaatsen vechten we tegen een tijd, niet tegen een tegenstander. De actie was pure emotie", aldus Zakharov.

Sjinkie Knegt

Het incident met Aldoshkin doet denken aan een incident met Sjinkie Knegt op het EK shorttrack in 2014. De Fries stak toen na de finish van de laatste afstand twee middelvingers op naar concurrent Viktor Ahn. Hoewel Knegt, die derde zou zijn geworden, direct na de race voor de camera zijn excuses aanbood, werd hij gediskwalificeerd voor alle individuele afstanden.

Ook buiten de Russische equipe was er steun voor Aldoshkin. De Noor Hallgeir Engebraten, die goud won met zijn team op de ploegenachtervolging, vond Aldoshkins uitleg voldoende en liet weten dat niemand aanstoot moest nemen aan het gebaar.

Reactie Russische schaatsunie

Ondanks alle steun voor Aldoshkin worden de beelden van het ‘middelvingerincident’ veelvuldig gedeeld. Alexei Kravtsov, de baas van de Russische schaatsunie, voelde zich daarom genoodzaakt tot een extra verklaring. Hierin stelt hij dat Aldoshkins uitingen niets meer of minder zijn dan het loskomen van emoties bij een olympisch debutant die werd meegesleept in het moment.

,,Vandaag is een zeer emotionele dag voor ons team”, stelt de preses. ,,Daniil debuteert op de Spelen en in de halve finale rijdt hij dan een olympisch record. Dit was pure ontlading. We hebben het er met hem over gehad, hij heeft een statement gemaakt op de persconferentie. Emoties namen na de finish de overhand, zonder dat daar bijbedoelingen bij zaten. Het spijt ons als er mensen zijn die dit anders zagen en hier aanstoot aan namen. Namens de Russische schaatsunie bied ik daarvoor onze officiële verontschuldigingen voor aan.”

