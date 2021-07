Revanche voor 3x3-basketballers, klinkende zege beachvolleyballers

Nederland­se ambassa­deur heeft één droom rond de Spelen: ‘Mijn idool Mathieu van der Poel aanmoedi­gen’

23 juli De Olympische Spelen zijn doorgaans een uitgelezen mogelijkheid om de BV Nederland op de kaart te zetten en handelsdeals binnen te slepen. In Tokio is het deze keer allemaal anders. En dat is lastig, zegt ambassadeur Peter van der Vliet.