Reconstructie| Vanaf de klim hoort Van Vleuten niets meer van de bondscoach

Video Epke Zonderland hakt knoop door en beëindigt imposante loopbaan

24 juli Epke Zonderland heeft de laatste oefening van zijn loopbaan geturnd. De 35-jarige Fries, die zich in Tokio niet wist te plaatsen voor de olympische finale, maakte dat zaterdag bekend bij de NOS. ,,Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden, ik denk het niet.”