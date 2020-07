Qatar wil na WK ook Olympische Spelen organiseren

Baanwielrennen Lavreysen wacht op gewenste prikkel: ‘Ik zie het er eerlijk gezegd niet van komen’

25 juli Hij was nu in Tokio geweest, als topfavoriet voor sprintgoud. Maar die gedachte komt, zegt baanwielrenner Harrie Lavreysen, eigenlijk amper in hem op. Ja, als hij zijn agenda inkijkt. Daar staan de data waarop de drievoudig wereldkampioen op de Olympische Spelen hetzelfde kunstje wilde flikken als vroeg in dit jaar bij de WK in Berlijn. Lavreysen schakelde snel. ,,Ik zie het nu als een kans. Ik ben pas 23 en kan volgend jaar nog beter zijn.”