Pyeongchang breekt bezoekersrecord Paralympics

,,Dit is fantastisch nieuws'', zei voorzitter Andrew Parsons van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). ,,Na drie dagen kunnen we concluderen dat de aandacht van de Koreanen geweldig is. Ik hoop dat het organisatiecomité de verkoopcijfers de komende zes dagen verder kan opvoeren.'' Zo'n 90 procent van de beschikbare tickets is al verkocht.



Het best bezochte evenement tot nu toe was de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Canada bij het rolstoel-curling. Het stadion zat voor bijna 90 procent vol.