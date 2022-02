Primeur voor Finland: eerste ijshockeygoud na gewonnen finale tegen Rusland

Finland was voor het ingaan van de finale nog altijd ongeslagen in Peking, iets wat geen enkel ander land lukte. Na twee keer zilver en vijf medailles in de laatste zeven Spelen, was dit voor de Finse ploeg dé kans om eindelijk eens goud mee terug naar huis te nemen. De tegenstanders uit Rusland hadden het dit toernooi al vaker moeilijk, maar wisten telkens te overleven. Na een bloedstollende halve finale tegen Zweden (shoot-outs) mochten de regerend kampioenen op voor een nieuwe olympische titel.

En de start was er voor de Russen, toen Mikhail Grigorenko in de eerste periode het net vond. In het tweede bedrijf sloeg Finland via Ville Pokka toe, waarna dat land ook een vliegende start kende in de derde en laatste periode. Na een halve minuut was het Hannes Bjorninen die de puck met een lichte aanraking net genoeg van richting veranderde en de Russische goaltender wist te verschalken: 2-1. In de slotfase haalde de toch al moeilijk scorende Russen hun goalie uit het net, maar gescoord werd er niet meer door de ploeg van voormalig NHL-speler (en zelf olympisch kampioen) Alexei Zhamnov.