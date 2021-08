Poll | Wat was de mooiste gouden medaille voor Nederland in Tokio?

PollNederland is de Olympische Spelen in Japan geëindigd op de zevende plaats in het medailleklassement met 10 keer goud, 12 keer zilver en 14 brons. Wat was voor u de mooiste gouden medaille?

Sifan Hassan (atletiek, 10.000 meter) Wat is het mooiste goud? Annemiek van Vleuten (wielrennen, tijdrit) (10%)

Dubbelvier mannen (roeien) (1%)

Kiran Badloe (windsurfen) (1%)

Niek Kimmann (BMX) (17%)

Sifan Hassan (atletiek, 5000 meter) (12%)

Teamsprinters (baanwielrennen) (2%)

Shanne Braspennincx (baanwielrennen, keirin) (7%)

Harrie Lavreysen (baanwielrennen, sprint) (5%)

Hockeyvrouwen (3%)

Sifan Hassan (atletiek, 10.000 meter) (43%)

Annemiek van Vleuten (wielrennen, tijdrit) - 28 juli

Op zondag 25 juli ging het helemaal mis voor de Nederlandse vrouwen in de wegwedstrijd. Annemiek van Vleuten (38) kwam juichend over de finish, maar wist niet dat de grote onbekende Anna Kiesenhofer uit Oostenrijk een minuut eerder al goud had gepakt. Van Vleuten moest genoegen nemen met het zilver, maar pakte drie dagen later op de tijdrit alsnog haar gouden medaille. Anna van der Breggen pakte het brons.

EPA/CHRISTOPHER JUE

Dubbelvier mannen (roeien) - 28 juli

De roeiers van de dubbelvier bezorgden Nederland het eerste goud op deze Spelen. Het viertal bereikte in de Japanse hoofdstad het grote einddoel. Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers, de bemanningsleden van het Nederlandse vlaggenschip in Tokio, waren ondanks een misslag in het begin nipt de sterkste in de finale. Ze bezorgden Nederland daarmee de eerste gouden roeimedaille bij de mannen in 25 jaar.

Kiran Badloe (windsurfen) - 29 juli

Kiran Badloe pakte op donderdag 29 juli het goud in de RS:X-klasse. De oppermachtige windsurfer bleef in de medalrace uit de problemen en werd zo de opvolger van zijn goede vriend Dorian van Rijsselberghe, die vanuit Long Beach met hem meeleefde.

Kiran Badloe schreeuwt het uit van geluk na zijn medalrace.

Niek Kimmann (BMX) - 30 juli

Op maandag 26 juli liep BMX’er Niek Kimmann een scheur in zijn knie op, nadat hij hard in botsing kwam met een Japanse official bij een training om het parkoers te verkennen. Vier dagen later won de 25-jarige krachtpatser uit Lutten goud. Het verhaal is bijna te mooi en bizar om waar te zijn, maar Kimmann flikte het in Tokio.

Niek Kimmann straalt met de gouden medaille om zijn nek.

Sifan Hassan (atletiek, 5.000 meter) - 2 augustus

Sifan Hassan kwam met een onmogelijke missie naar Tokio. De 28-jarige atlete wilde drie keer goud winnen: op de 5000 meter, op de 1500 meter en op de 10.000 meter. De schrik zat er dan ook flink in toen ze op 1 augustus ten val kwam tijdens de kwalificaties op de 1500 meter, maar Hassan stond op en won de race zelfs nog. Een dag later liep ze de concurrentie kapot en pakte ze haar eerste gouden medaille.

Sifan Hassan, de koningin van deze Spelen.

Teamsprinters (baanwielrennen) - 3 augustus

De Nederlandse baanwielrenners maakten op dinsdag 3 augustus favorietenrol meer dan waar. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland fietsten met overmacht naar de zesde Nederlandse gouden medaille. Groot-Brittannië, dat de afgelopen Spelen bijna alles won op de baan, werd met overmacht geklopt in Izu.

Shanne Braspennincx (baanwielrennen, keirin) - 5 augustus

Shanne Braspennincx veroverde op donderdag 5 augustus het goud op het onderdeel keirin. Dat deed de 30-jarige baanrenster op overtuigende wijze. Braspennincx finishte ook in haar halve finale al als eerste. Met de zege volgde ze Elis Ligtlee op. Zij won goud in Rio in 2016, waar Braspennincx nog als reserve aanwezig was nadat ze een jaar eerder een hartaanval had gehad na een training.

Shanne Braspennincx en Jeffrey Hoogland: partners en nu ook allebei olympisch kampioen.

Harrie Lavreysen (baanwielrennen, sprint) - 6 augustus

Op 3 augustus wonnen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland samen goud op de teamsprint. Drie dagen later stonden ze tegenover elkaar in de individuele finale op de sprint. Het werd een bijzonder spannend en intens gevecht, die uiteindelijk met 2-1 werd gewonnen door Lavreysen.

Hockeyvrouwen - 6 augustus

Met acht gewonnen toernooien op rij gingen de Nederlandse hockeysters als grote topfavoriet naar Japan. De druk was hoog, nog meer van binnen de ploeg dan van buitenaf, maar het hechte team van bondscoach Alyson Annan maakte het compleet waar. Alle wedstrijden werden overtuigend gewonnen en in de finale werd ook het felle Argentinië aan de kant gezet (3-1) met snel en flitsend spel. Caia van Maasakker (32) nam na 212 interlands afscheid met twee rake strafcorners in de finale, terwijl spits Frédérique Matla (24) topscorer van het toernooi werd met tien treffers.

Volledig scherm © REUTERS

Sifan Hassan (atletiek, 10.000 meter) - 7 augustus

Sifan Hassan had al miljoenen harten veroverd met haar gouden race op de 5000 meter, maar de 28-jarige atlete werd de koningin van deze Olympische Spelen toen ze zaterdag ook nog het goud pakte op de 10.000 meter. Letesenbet Gidey liep de hele race in moordend tempo aan kop, maar op 400 meter van de finish zette Hassan aan en denderde ze naar het goud. Ze deed iets wat nog nooit vertoond was en dat zorgde voor verbazing, maar vooral voor heel veel respect. Over drie jaar in Parijs hoopt Hassan opnieuw te schitteren, maar dan op de marathon. Ze vindt altijd weer een uitdaging.

Sifan Hassan.