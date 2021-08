Podcast Ti-Ta-Tokio | ‘Sifan Hassan wordt de legende van deze Olympische Spelen’

Schippers doorstaat test: ‘Ik was nog erg aan het zoeken’

11:22 Hoewel haar kwetsbare rug de eerste test doorstond, kan Dafne Schippers er nog niet op gerust zijn dat ze halve finales van de 200 meter op de Olympische Spelen in Tokio doorstaat. De 29-jarige atlete uit Utrecht eindigde in haar serie van de 200 meter als derde en plaatste zich met moeite voor de halve eindstrijd, die in de Japanse avond worden gelopen.