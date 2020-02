Plan: Olympische Spelen in 2032 naar Nederland

Vanaf de Spelen in Athene van 2004 werd gewerkt aan het ‘Olympisch Plan 2028’, later vanuit de alliantie ‘Olympisch Vuur’. Amsterdam zou als gastheer de kar trekken, maar evenementen zouden verspreid over het land worden gehouden. Het kabinet Rutte II trok eind 2012 de politieke en financiële steun in. In economisch zware tijden werden andere keuzes gemaakt. De kosten werden destijds geraamd op miljarden, maar er wordt gedacht dat het nu soberder zou kunnen.

Recente successen

Pieter van den Hoogenband, komende zomer in Tokio chef de mission van de Nederlandse equipe, bevestigt de gesprekken over een eventuele nieuwe poging tot kandidaatstelling en juicht die toe. ,,Ik geloof er wel in. Wij zouden dat als Nederland absoluut kunnen. Maar de timing is belangrijk. Kun je goed uitleggen wat de impact en de waarde van een Olympische Spelen is? Als er geen vertrouwen is vanuit de samenleving, moet je het niet doen.” De drievoudig olympisch zwemkampioen zit zelf niet aan tafel. ,,Maar ik ken een aantal invloedrijke mensen die er hun tanden in zetten en daar heb ik vertrouwen in. Als ze me vragen om hulp, wil ik best meedenken of –praten.”