Paardensportwereld op z’n kop na blunder stagiair: ‘Dat ik er doorheen zit, is zacht uitgedrukt’

Door Lisette van der Geest



,,Ze kan toch met een ander paard?”, hoorde Dinja van Liere (30). Alsof elk paard automatisch dezelfde prestaties levert. Zij weet wel beter, want grote prestaties draaien om hard werken én om geluk, om unieke kansen. Zeker in haar sport, waar paarden in topvorm soms voor flinke bedragen worden weggekocht. Maar dat is nu niet haar probleem. Van Liere dreigt de Olympische Spelen te missen door de fout van een stagiair bij wereldbond FEI, waardoor haar toppaard ongemerkt als Duitser stond ingeschreven.