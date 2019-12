‘Op weg naar olympisch goud moeten handbalsters nu juist vernieuwen’

Door Rik Spekenbrink



Toen de hockeysters in 2006 wereldkampioen werden, deden ze een beroep op Marc Lammers. Hun boodschap: nu niets meer veranderen. Verkeerd geredeneerd, vond de bondscoach. Júist veranderen. ,,Ever change a winning team”, zeg ik altijd. ,,In plaats van never.”



Twee jaar later werd Oranje in Peking ook olympisch kampioen. ,,We moesten van achttien naar zestien speelsters terug. Toch haalde ik Eva de Goede en Lidewij Welten erbij. Je moet juist blijven vernieuwen. Stil gaan zitten is heel gevaarlijk.”