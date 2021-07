Ongeloof in de paardensport: fout van stagiair kost Nederlands toppaard de Olympische Spelen

,,Het is niet te bevatten dat het selectietraject voor de Olympische Spelen op deze manier eindigt voor Dinja en Hermes. Ik vind het onbegrijpelijk dat de FEI, deze door hun gemaakte administratieve fout, niet recht wil zetten", zegt Joop van Uytert, eigenaar van toppaard Hermes.



Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), is verbijsterd: ,,Het is voor iedereen volkomen duidelijk dat hier een uiterst ongelukkige vergissing is gemaakt, maar het wordt niet tijdig opgelost. Dat is voor het Nederlandse dressuurteam in aanloop naar de definitieve teamselectie een enorme tegenvaller, maar vooral voor de amazone Dinja van Liere en de eigenaar is het natuurlijk een vreselijke deceptie. We onderzoeken op dit moment alle verdere juridische mogelijkheden en stappen om dit recht te zetten.”

Wat is de situatie? Het reglement stelt dat paarden die tijdens de Olympische Spelen van Tokio van start gaan, op 15 januari van dit jaar de nationaliteit moeten hebben van het land waarvoor de ruiter uitkomt. In het geval van Van Liere had paard Hermes dus de Nederlandse nationaliteit moeten hebben. Het toppaard stond bij de FEI echter geregistreerd met de Duitse nationaliteit. Hermes stond namelijk ingeschreven op een Duits adres van een paardeneigenaar waarmee Van Uytert, eigenaar van Hermes, andere paarden bezit.

De problemen kwamen aan het licht nadat op 21 juni ruiters en paarden officieel bij de FEI werden aangemeld voor mogelijke deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Vanuit de FEI kwam toen de melding dat Hermes niet kon worden ingeschreven vanwege de Duitse nationaliteit. En dat terwijl de hengst eerder al onder de Nederlandse vlag deelnam aan het WK voor jonge dressuurpaarden.



De KNHS startte een onderzoek en vond de oorzaak, zo schrijft de federatie in een persbericht: ,,Na grondig onderzoek van de afdeling topsport van de KNHS is gebleken dat deze fout is gemaakt door een bij de FEI werkzame stagiair, waarvan de identiteit bekend is. Omdat het zo evident is dat het hier gaat om een uiterst vervelende omissie waarvoor noch de ruiter, eigenaar of KNHS blaam treft, werd direct een appeal ingediend bij de FEI. Helaas werd dit bezwaar afgewezen waarop de KNHS de zaak direct wilde voorleggen aan het CAS, het hoogste arbitrage instituut voor de sport. Dit kan echter alleen als beide partijen daarmee instemmen en de FEI weigert op dit moment nog haar medewerking.”