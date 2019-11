Olympische marathon verplaatst van Tokio naar Sapporo

Reportage Voor diefstal hoeven de olympische sporters in Tokio niet bang te zijn

20 oktober De Spelen van Tokio beloven een strak georganiseerde show te worden. Met links naar het verleden: in de arena waar Ada en Erica in ‘64 glorieerden, is straks het woord aan Tess en Estavana. Een kijkje in de stad waar het over 278 dagen begint.