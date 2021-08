Olympische kwalificatie schaatsers tussen kerst en oud en nieuw

Frankrijk geklopt Team USA ondanks ‘echte tegenslag’ naar vierde goud op rij: ‘Ons overal doorheen geknokt’

8:08 Team USA heeft voor de zestiende keer het olympische basketbaltoernooi gewonnen. Frankrijk, dat eerder in Tokio in de poulefase nog te sterk was, werd in de finale met 87-82 verslagen. Het was voor Kevin Durant zijn derde gouden medaille, waarmee hij Carmelo Anthony evenaarde.