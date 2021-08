Olympische debutante Femke Bol fenomenaal naar brons op 400 meter horden

Femke Bol heeft haar verrassend snelle opmars naar de wereldtop in de atletiek bezegeld met een schitterende bronzen medaille op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio. Dat deed de Amersfoortse olympische debutante in een dik persoonlijk én Europees record in snelste race ooit op dit onderdeel: 52.03.

De pas 21-jarige Amersfoortse moest in de finale in het Olympisch Stadion alleen buigen voor de Amerikaanse Sydney McLaughlin en de wereldkampioene Dalilah Muhammad, beiden uit Amerika. Het goud ging naar de ontketende Amerikaanse Sydney Mclaughlin, die met 51.46 een dik wereldrecord klokte.



,,Het is ongelooflijk", stamelde Bol voor de camera van de NOS. ,,Ik wil iedereen die in Nederland zo vroeg is opgestaan bedanken dat ze zijn gaan kijken. Dat helpt zo enorm. Het was ook echt schitterend om eindelijk eens tegen die meiden (Muhammad en Mclaughlin, red) te lopen. Dat helpt mij zo enorm om nóg beter te worden.”

Bol mag gerust een fenomeen worden genoemd. De jonge atlete brak vorig jaar internationaal door op de 400 meter horden en won in de ‘coronazomer’ alle races waar ze aan de start kwam. Ook dit jaar won ze, tot aan de finale in Tokio, alle races waarin ze aan de start kwam. Bovendien verbeterde ze aan een stuk door de Nederlandse records op 400 meter én 400 meter horden.

Volledig scherm Sydney Mclaughlin wint de 400 meter horden voor Dalilah Muhammad (rechts) en Femke Bol. © AFP

Bol boekte in maart op de EK indoor al haar eerste grote successen met de Europese titels op de 400 meter en 4x400 meter estafette. In Tokio liet ze vanaf de series meteen zien dat ze kandidate voor een medaille was. Ze won overtuigend haar heat en liep ook in de halve finales met grote voorsprong op de rest naar de finale.

In die eindstrijd trof ze leeftijdgenote McLaughlin, die dit jaar al als eerste vrouw onder de 52 seconden dook en in de olympische finale het wereldrecord nog eens aanscherpte. Bol liep een geweldige race en kwam in vloeiende stijl als derde uit de bocht naar de finish. Ze probeerde te versnellen, maar kon het verschil met de twee Amerikaanse grootheden niet meer overbruggen.

Bol is in Tokio ook een belangrijke schakel in de estafetteploegen. Ze liep al mee in het Nederlands team op de 4x400 meter gemengde estafette dat zaterdag in de finale net naast een medaille greep. In die finale klokte ze een bijzonder sterke splittijd van 49,74.

Volledig scherm Sydney Mclaughlin wint in een wereldrecord. Links van haar snel Femko Bol in een dik pr naar brons. © AFP Volledig scherm De gouden Sydney Mclaughlin (midden) met Dalilah Muhammad (links) en Femke Bol. © AFP

