Olympisch vuur gedoofd, IOC-baas Bach prijst sporters: ‘Jullie hebben vrede een kans gegeven’

Thomas Bach keek terug op een geslaagd evenement, dat zestien dagen eerder in hetzelfde stadion van start ging, vanwege het coronavirus onder strenge veiligheidsmaatregelen. “Grote dank aan onze Chinese vrienden”, zei de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

,,De organisatie was buitengewoon, de stadions en het olympisch dorp zagen er perfect uit. Met de voortreffelijke Winterspelen van 2022 verwelkomen we China als wintersportland.” Bach leek zich ook te richten tot de wereldleiders: ,,De verenigende kracht van de Spelen is groter dan de krachten die ons verdelen.”

De Duitser, die opriep het coronavaccin voor iedereen over de hele wereld beschikbaar te stellen, droeg de olympische vlag over aan de burgemeesters van Milaan en Cortina d’Ampezzo, waar in 2026 de 25ste editie van de Winterspelen plaatsvinden. Na het Italiaanse volkslied werd een promotiefilmpje afgespeeld.

Volledig scherm Schaatsster Irene Schouten. © ANP

In de vrij bondige slotceremonie kregen eerder onder meer de winnaars van de laatste wedstrijden bij het langlaufen hun medailles uitgereikt. In totaal stonden deze Spelen 109 medaille-onderdelen op het programma (tegenover 102 bij de vorige Winterspelen), Nederland won er daarvan acht.

De aanwezigen in het Vogelnest-stadion, waar in 2008 ook de openings- en sluitingsceremonie van de Zomerspelen plaatsvonden, zagen in aanloop naar het doven van de vlam een show met de nodige lichteffecten. Ook werden de hoogtepunten getoond van de voorbije twee weken, waarbij onder meer de Nederlandse winnende vrouwenaflossingsploeg bij het shorttrack voorbij kwam.

Bij het begin van de ceremonie droeg Irene Schouten de Nederlandse vlag het stadion in. De langebaanschaatsster won in Beijing goud op de 3000 meter, 5000 meter en op de massastart. ,,Het ging goed hoor, ik deed gewone degene voor me na”, zei ze tegen de NOS. ,,Het was leuk en bijzonder om mee te maken. Je mocht een tijdje met de vlag zwaaien en daarna naar de groep toe.”

De ceremonie eindigde met een grote en indrukwekkende vuurwerkshow. ‘One world, one family’, was te lezen in de lucht. Peking is de eerste stad ter wereld waar zowel de Zomerspelen als Winterspelen zijn georganiseerd.

