Olympisch voetbal: Ajacied Antony met Brazilië te sterk voor Duitsland, pak slaag Frankrijk

Ajax-aanvaller Antony had een basisplaats bij Brazilië en was belangrijk bij de 1-0. Hij stuurde Richarlison de diepte in, waarna de aanvaller van Everton in twee instanties raak schoot. Binnen het half uur tekende Richarlison voor zijn hattrick. Matheus Cunha miste vlak voor rust een strafschop voor Brazilië.

Na rust profiteerde Nadiem Amiri van een foutje van de Braziliaanse doelman Santos. Ragnar Ache maakte het duel in de 84e minuut nog even spannend (3-2). Maar in blessuretijd bepaalde Paulinho de eindstand. Antony werd na 73 minuten vervangen door Paulinho.

Spanje niet langs Egypte

Ronald Koeman vond het maar niets dat Pedri na het EK ook nog met Spanje naar de Olympische Spelen ging, maar de aanwezigheid van de middenvelder van FC Barcelona bracht Spanje tegen Egypte slechts een gelijkspel. De eerste wedstrijd in Groep C eindigde in 0-0.

Net als Pedri zijn ook Eric García, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Pau Torres en Unai Símon na het EK doorgereisd naar Tokio om deel te nemen aan de Spelen. Koeman zal met gemengde gevoelens naar het duel tussen Egypte en Spanje hebben gekeken. Hij zag Pedri de hele wedstrijd spelen, maar zag ook hoe Óscar Mingueza al na ruim twintig minuten uitviel met een blessure.



Het lukte Spanje, door bookmakers gezien als de grote favoriet voor de eindzege, niet om te scoren tegen Egypte. Dani Ceballos was het dichtst bij een goal met een schot op de paal, maar na negentig minuten stond de brilstand nog steeds op het scorebord bij het duel uit Groep C. In diezelfde groep zijn momenteel ook Argentinië en Australië tegen elkaar aan het spelen.

In Groep A maakte Mexico gehakt van Frankrijk. Het werd liefst 4-1 voor de Mexicanen. Nota bene André-Pierre Gignac, de 35-jarige dispensatiespeler van Frankrijk, maakte de eretreffer voor de Fransen. Hij speelt zijn wedstrijden in de Mexicaanse competitie. Bij Mexico viel voormalig FC Groningen-speler Uriel Antuna nog in.



Nieuw-Zeeland, met Almere City-doelman Michael Woud, won in Groep B met 1-0 van Zuid-Korea en in Groep D won Ivoorkust met 2-1 van Saoedi-Arabië. Bij Ivoorkust maakte AC Milan-middenvelder Franck Kessié de winnende treffer. Ook Manchester United-spelers Amad Diallo en Eric Bailly deden mee bij Ivoorkust.



Bij Brazilië behoort Ajax-aanvaller Antony tot de selectie.

