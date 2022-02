Olympisch programma van morgen: laatste 5 kilometer Sven Kramer, Niek van der Velden vroeg in actie

Sven Kramer schaatst zondag voor de laatste keer in zijn loopbaan de 5 kilometer. De drievoudig olympisch kampioen op die afstand is bij de Spelen van Beijing ingedeeld in de eerste rit en neemt het daarin om 09.30 uur Nederlandse tijd op tegen de Deen Viktor Hald Thorup. Kramer doet later in China nog wel mee aan de ploegenachtervolging en de massastart.

Naast Kramer komen voor Nederland Patrick Roest en Jorrit Bergsma in actie. Roest schaatst in rit vijf tegen de Italiaan Andrea Giovannini, Bergsma is ingedeeld in het zesde paar met de Japanner Seitaro Ichinohe. Topfavoriet Nils van der Poel start in de laatste rit. De Zweedse wereldkampioen en wereldrecordhouder treft de Belg Bart Swings als tegenstander. Bekijk hier de complete loting van de 5000 meter en volg de eerste afstand van de mannen in ons speciale liveblog.