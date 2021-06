Nog een paar weken, dan staat er in Tokio een raar mensje met een medaille om haar nek

Er kwam een jas binnen. Een dikke, gewatteerde - een dekbed met een rits, eigenlijk. Pas toen de jas dichterbij kwam, zag ik dat er iemand in zat. Een dikke muts aan de bovenkant, twee beentjes eronder. Het waren de dunste beentjes die ik ooit had gezien. Het was een klein wonder dat ze niet braken als ze erop liep.