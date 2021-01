NOC*NSF wil dat IOC voortrekkersrol neemt bij vaccineren sporters

Sportkoepel NOC*NSF en de Nederlandse atletencommissie vinden dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een voortrekkersrol moet nemen bij het mogelijke vaccineren van sporters in de aanloop naar de Spelen van Tokio. Volgens NOC*NSF dreigt anders een oneerlijk speelveld te ontstaan tussen landen waarin sporters al zijn gevaccineerd en landen waarin dat nog niet gebeurt. De sportkoepel is voorlopig niet van plan om bij de Nederlandse overheid te pleiten voor ‘voorrang’ in het vaccinatieproces voor de olympische sporters.

,,We zijn van mening dat het IOC hier een grotere rol in moet spelen”, zegt een woordvoerder van NOC*NSF. ,,De ideeën die we hebben, worden op papier gezet en aan het IOC gestuurd. De gesprekken die we hierover hebben, lopen nog. Mogelijk gaat het alleen om een theoretische discussie, gezien de ongekende snelheid waarmee vaccins nu worden goedgekeurd en geproduceerd. Het is in ieder geval niet onze bedoeling om voorrang te krijgen in het vaccinatieproces als al die kwetsbare groepen nog niet zijn gevaccineerd.”

Hinkelien Schreuder, voorzitter van de Nederlandse atletencommissie, onderschrijft dat. ,,De meest risicovolle groepen moeten eerst in aanmerking komen. En dat zijn niet de sporters”, aldus de oud-zwemster. ,,We staan aan de vooravond van een complexe discussie. Daarom zou het goed zijn als het IOC daar een voortrekkersrol in neemt.”

Schreuder weet dat in sommige landen sporters al worden ingeënt. “In rijke landen zijn vaccins beschikbaar, maar in minder welvarende landen staan sporters achteraan in de rij. Hoe eerlijk is dat in de aanloop naar de Spelen? Een ander belangrijk vraagstuk is in hoeverre sporters die naar Tokio gaan verplicht kunnen worden om een vaccin te nemen. Het IOC spreekt het solidariteitsprincipe aan: je bent als atleet te gast in Tokio en de Spelen zijn alleen mogelijk wanneer iedereen zich laat vaccineren. Maar iedereen heeft zelfbeschikkingsrecht. Het is heel lastig om daar voor sportdoeleinden aan te tornen en op basis daarvan onderscheid te maken. Een complex vraagstuk.”

De voorzitter van de atletencommissie verwacht dat de met een jaar uitgestelde Spelen komende zomer wel doorgaan, ondanks alle vragen die nog beantwoord moeten worden. ,,Ik denk dat het IOC en Japan daar alles aan gelegen is. Maar de grote vraag is: in welke vorm? Ik denk dat onze sporters nog steeds heel graag naar de Spelen willen. Voor een olympische sporter blijft dit het hoogst haalbare.”