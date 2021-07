NOC*NSF kapittelt ‘trots’ Japan, maar is ontwijkend over ‘de vlucht’

Arjan Schouten en Rik Spekenbrink



Als de ingelaste persconferentie met de Nederlandse media er na een uur op zit, gaat Maurits Hendriks direct door naar de volgende afspraak. Samen met zijn Amerikaanse collega heeft hij een gesprek met het IOC, met als doel de omstandigheden waaronder de zes Nederlandse coronagevallen in Japan verblijven te verbeteren. Ook de Nederlandse ambassadeur is ingeschakeld. ,,Dit gaat ons niet in dank worden afgenomen”, weet Hendriks, technisch directeur van de sportkoepel. ,,Dat we dit openlijk aan de kaak stellen is zeker in Japan een grote stap. Maar we kunnen niet anders dan dit op het hoogste niveau aankaarten.”