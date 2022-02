No Cheering Games: zonder schaatsfans en Kleintje Pils is het muisstil in Peking

Door Pim Bijl



Tussen hoge fabriekspijpen, smeltovens en koeltorens ligt een 60 meter lange skischans, omgeven door tribunes met Chinezen die massaal de uitgedeelde Beijing 2022-zonnebrillen dragen. Ooit was dit staalcomplex als economische motor de trots van de hoofdstad. Nu danst er een panda in het rond.



Zo losjes in de heupen als de mascotte van deze Spelen tonen de toeschouwers zich niet. Wel zwaaien ze met vlaggetjes en roepen ze ‘oehhh’ na een hoge score door een geslaagde left double 1620 tail grab of blender switch right double 1800 Japan grab. Of ‘ahhh’ bij een valpartij na een risicovolle switch left double 1800 Cuban grab. Kenners lijken het niet te zijn, maar big air is dan ook een nieuw onderdeel voor de freestyleskiërs. Dat Birk Ruud in zijn laatste run met de Noorse vlag naar beneden sjeest, om zijn dan al zekere zege te vieren, kan men hier wel waarderen.