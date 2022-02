Nederlandse vrouwen in medailleklassement de beste van allemaal

Irene Schouten spande in Peking de kroon met liefst drie keer goud (3 kilometer, 5 kilometer en massastart) en ook Suzanne Schulting mocht meermaals op het hoogste treetje staan in Medal Plaza, waarvan natuurlijk één keer met haar ploeggenoten van de relay. Ireen Wüst schreef op haar beurt nog maar eens geschiedenis door als eerste sporter op vijf opeenvolgende Winterspelen goud te veroveren. Ook de bronzen skeletonmedaille van Kimberley Bos was een memorabele. Dit was namelijk pas de tweede niet-schaatsmedaille ooit voor Nederland.

Met zesmaal goud (en twaalf medailles in totaal) houden de Nederlandse vrouwen grote wintersportlanden als Duitsland en Noorwegen van zich af. Dat laatste land had met langlaufster Therese Johaug zelf ook een koningin van deze Spelen in de gelederen. Afgelopen nacht won zij alweer haar derde gouden plak in China. Alles bij elkaar mocht Noorwegen wel de afgetekende winnaar van het medailleklassement genoemd worden.

Dat de vrouwen van TeamNL beter presteren dan hun mannelijke collega's, is overigens niet geheel nieuw. Ook op de Zomerspelen zijn de vrouwen globaal genomen een stuk succesvoller. Als we enkel naar de prestaties van de mannen kijken in Peking, eindigen zij met 'slechts’ twee keer goud op de elfde plaats. Thomas Krol (1000 meter) en Kjeld Nuis (1500 meter) wisten de eer nog enigszins te redden, waar bijvoorbeeld de ploegenachtervolging erg teleurstelde. Alles bij elkaar veroverden de mannen deze Spelen vijf medailles.

Volledig scherm Thomas Krol met zijn gouden plak. © ANP

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.