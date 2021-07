Nederlandse triatleten imponeren maar belanden net naast het podium

Beachvol­ley­duo Keizer en Meppelink naar huis na derde nederlaag op rij

30 juli De beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn bij de Olympische Spelen in Tokio uitgeschakeld. Het Nederlandse duo verloor in Tokio ook de derde groepswedstrijd in drie sets. Het Amerikaanse koppel April Ross/Alix Klineman, als tweede geplaatst, won met 20-22 21-17 15-5.