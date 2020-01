Nederlands ijshockeyteam naar volgende ronde olympische kwalificatie

Het betrof een inhaalwedstrijd. Het duel werd op 15 december gestaakt omdat er een wak in het ijs was ontstaan dat niet op korte termijn te repareren was. Oranje keerde huiswaarts en vloog dinsdag terug naar Barcelona om het duel alsnog te spelen. Het betrof de beslissende groepswedstrijd, want beide teams hadden in deze poule al ruim van Mexico en Taiwan gewonnen.

Oranje nam in de vierde minuut de leiding door een doelpunt van Bartek Bison. Maar halverwege de eerste periode profiteerden de Spanjaarden optimaal tijdens powerplay: 1-1. Aan het begin van de tweede periode sloegen de Spanjaarden toe (2-1), maar binnen een minuut was het al 2-2. Dit keer haalde Reno de Hondt de trekker over. Jonne de Bonth maakte even later de derde treffer voor Oranje; de derde treffer van Tilburg Trappers-makelij: 2-3. Maar Spanje profiteerde nog in de tweede periode tijdens powerplay: 3-3.