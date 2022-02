Nathan Chen laat droom van Yuzuru Hanyu in rook opgaan: ‘Geweldig om juist hier kampioen te worden’

De 27-jarige titelverdediger was in de korte kür al niet verder gekomen dan de achtste score. Hanyu had de afgelopen jaren veel last van blessures en het was zelfs lang onzeker of hij kon meedoen aan de Spelen. Hij hoopte net als de Zweed Gillis Grafström in 1920, 1924 en 1928 drie keer op rij olympisch kampioen te worden, maar Hanyu kon in Beijing niet meedoen om het goud. De Japanner ging in de afsluitende vrije kür twee keer onderuit, onder meer bij een poging om als eerste kunstrijder een viervoudige axel uit te voeren.