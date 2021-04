Na de Spelen dreigt turnen in Nederland te vervallen tot een marginale sport

Door Marcel Luyckx



Denk Team Wevers weg en het is droevig gesteld met de Nederlandse turnprestaties deze week op de EK in Bazel. De tweelingzusjes Sanne en Lieke komen dit finaleweekeinde nog in actie op balk. Zo mag de Oranje-delegatie toch nog hopen op een waardig slotakkoord. Voor het overige is het in de St. Jakobshalle zoeken met een vergrootglas naar lichtpuntjes.