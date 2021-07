‘Missie’ Arno Kamminga nu al geslaagd met overtuigende finaleplek

Revanche voor 3x3-basketbal­lers, klinkende zege beachvol­ley­bal­lers

24 juli De eerste dag van de Olympische Spelen in Tokio zit erop. Wat is er vandaag allemaal gebeurd? Bekijk het nog eens terug in ons liveblog. • Hockeysters openen jacht op goud met ruime zege • Enkelspelcarrière Bertens eindigt in mineur • Bauke Mollema grijpt net naast medaille in de wegrace • Wisselend succes voor de Nederlandse zwemploeg • Historisch handboogzilver voor Nederland in gemengde landenwedstrijd • Epke Zonderland loopt finale mis, Deurloo redt het wel • Hockeyers verliezen op knullige wijze van België • Judoka Tornike Tsjakadoea grijpt naast het brons • Prima start voor tennissers Koolhof en Rojer