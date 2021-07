Merkwaardige blunder hockeyers in verloren kraker met België

Nederland kwam via de Rotterdamse routinier Jeroen Hertzberger (35) nog wel op voorsprong aan het begin van het derde kwart, maar daarna was het Alexander Hendrickx die de hoofdrol pakte. Met twee rake pogingen uit strafcorners en een rake strafbal zorgde hij binnen een paar minuten voor drie treffers. Aan het einde van het derde kwart stond het zo plots 3-1 voor de Belgen. Nederland hoopte die achterstand nog goed te maken in het vierde kwart, maar toen de ploeg met twaalf man op het veld stond, volgde er een straf. Met tien man op het veld was Nederland zeker niet in staat om het België nog moeilijk te maken.



De ‘Red Lions’, regerend wereldkampioen, leken het Nederlands elftal de afgelopen jaren misschien wel voorbijgestreefd, maar de laatste tik werd uitgedeeld door Oranje. Op het EK in Amstelveen nam Nederland de shoot-outs in de halve finale beter, en werd uiteindelijk ook kampioen. Maar op een grote mondiale titel wachten de hockeyers al even.