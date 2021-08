Meesterwerk van ‘breikoning’ Tom Daley is af

Van Schip en Havik buiten de prijzen op koppel­koers

11:21 Jan Willem van Schip en Yoeri Havik zijn er bij de Olympische Spelen niet in geslaagd een medaille te winnen op de Madison. In het Izu Velodrome in Tokio werd het Nederlandse koppel vijfde, ver verwijderd van een podiumplek. Het goud ging naar regerend wereldkampioen Denemarken, voor Groot-Brittannië en Frankrijk.