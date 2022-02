Medal Plaza is van Ireen Wüst: ‘Eigenlijk is er nog geen woord voor hoe het voelt’

Van Máxima tot Mollema, Nederland buigt diep voor ‘Won­der-Wüst’: ‘Ze is de allergroot­ste’

Ongekend. Bizar. Een diepe buiging. Sporters en bekende Nederlanders zijn euforisch over de gouden medaille van Ireen Wüst op de 1500 meter bij de Olympische Spelen in Peking. ,,Wüst is woest. Een lange tijd op een hoog niveau meedoen en winnen. Is absoluut groots”, twitterde bijvoorbeeld Marianne Timmer, zelf drievoudig olympisch schaatskampioene.

7 februari