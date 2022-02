Medaillewinnaars stralen met Willem-Alexander en Máxima op bordes, Ireen Wüst benoemd tot Commandeur

Primeur voor Finland: eerste ijshockey­goud na gewonnen finale tegen Rusland

De laatste gouden medaille op de Olympische Spelen van Peking is een prooi geworden voor de Finse ijshockeyers. In de finale werd met 2-1 afgerekend met de Russische atleten. Voor Finland betekende het een primeur, want nooit eerder won het land goud bij het ijshockey.

