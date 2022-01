Medaillespiegel Winterspelen in Peking | Hoe verloopt goudjacht van TeamNL?

100 dagen tot Peking Aftellen naar Winterspe­len in Peking is begonnen: ‘Situatie in China is abominabel’

Peking heeft de primeur om na de Zomerspelen ook de Winterspelen te organiseren. Is de situatie in China verbeterd na 2008, zoals werd beloofd? En wat is de maatschappelijke impact van zo’n groot sportevenement?

27 oktober