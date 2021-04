Martina Wegman, de Floortje Dessing van de olympische equipe: ‘Vrienden kan ik soms drie jaar niet zien’

Vergeer ook chef paralym­piërs Winterspe­len: ‘Ervaring in Tokio meenemen naar Peking’

4 maart Esther Vergeer (39) wordt ook chef de mission voor de paralympische ploeg die begin volgend jaar afreist naar de Winterspelen van Peking. De voormalig rolstoeltennisster was al chef in Pyeongchang in 2018 en voert komende zomer ook de paralympische equipe aan in Tokio.