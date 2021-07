Marit Bouwmeester na pover begin: ‘Dit was niet mijn beste dag’

Zeilster Marit Bouwmeester kwam niet bepaald met een goed gevoel van het water na haar eerste twee olympische races. Na twee tegenvallende resultaten staat de regerend olympisch kampioene in de Laser Radial achttiende in de tussenstand.

“Dit was niet de beste dag ooit”, reageerde Bouwmeester. ,,Het ligt allemaal dicht bij elkaar, het is close-racing. Maar ik heb twee kostbare fouten gemaakt en dat heeft veel punten gekost.”

Bouwmeester concludeerde dat ze niet goed genoeg om ging met de omstandigheden. ,,Vanochtend bij de eerste race stond er weinig wind en toen was ik te ongeduldig. In de tweede race wilde ik dat beter doen, maar toen stond er veel wind en toen was ik te geduldig. Ik had er meer van kunnen maken.” De 33-jarige Nederlandse verwacht wel dat door de wisselende omstandigheden ook anderen in de problemen zullen komen, maar ze wilde vooral naar zichzelf kijken. “Ik kan beter zelf lagere punten gaan varen. Daar ga ik de komende dagen alles aan doen.”

Volledig scherm Marit Bouwmeester. © REUTERS

Bouwmeester, tijdens de Spelen van 2012 van Londen al goed voor zilver, verloor na de start van de eerste race al snel de aansluiting met de snelste boten. In het water rond het eiland Enoshima kon ze haar achterstand niet meer goedmaken en kwam niet verder dan de 21ste plaats. In de tweede race, die enige tijd moest worden uitgesteld vanwege gebrek aan wind, herstelde ze zich wel iets. Bouwmeester begon opnieuw niet goed, maar met een opmars kwam ze nog tot de veertiende plaats.

Kiran Badloe

Windsurfer Kiran Badloe herstelde zich van een zwakke start. De drievoudig wereldkampioen bleef in de eerste twee races steken op de vijfde en zevende plaats in de RS:X-klasse, maar Badloe won de derde race. In het algemeen klassement staat hij nu derde.

Badloe is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen. Toch moest hij toestaan dat de Zwitser Mateo Sanz Lanz in de eerste twee races de snelste was in het water rond het eiland Enoshima. Toch sprak Badloe van een topdag.

,,De eerste twee resultaten waren wat minder, ook vanwege de wind. Bij de laatste race ging de wind aan. Al met al een leuke dag met variërende omstandigheden”, zei Badloe bij de NOS. ,,Het kan beter, maar het had ook heel veel slechter gekund. Ik ga de rest van de week lekker knallen om zo ver mogelijk naar voren te varen.”

Volledig scherm Kiran Badloe. © AP

De drievoudig wereldkampioen wil zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe opvolgen als olympisch kampioen. Van Rijsselberghe veroverde het goud bij Londen 2012 en Rio 2016 met een kaalgeschoren hoofd; Badloe heeft zich in Japan een gemillimeterd kapsel met in het midden een blauwgeverfde pijl laten aanmeten. ,,Zeker als de wind een beetje ‘aan’ gaat, zoals in de laatste race, dan zie je dat ik geleid word door die blauwe pijl op mijn hoofd”, zei Badloe lachend. Hij had vooraf al aangekondigd een bijzondere ‘look’ te nemen voor de Spelen. ,,En die bevalt goed.”

Windsurfster Lilian de Geus begon met de achtste plaats. De Nederlandse, die uitkomt in de klasse RS:X, zag de zege in de baai van Enoshima in de eerste race naar haar Franse concurrente Charline Picon gaan. De Chinese Lu Yunxiu werd tweede, voor de Israëlische Katy Spychakov. De 29-jarige De Geus is drievoudig wereldkampioene (2018, 2020 en 2021). Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro eindigde ze in 2016 als vierde. In Japan gaat De Geus nu voor goud. Later op zondag staan de tweede en derde race op het programma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Kiran Badloe (rechts). © REUTERS

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.