LIVE | Zwetsloot strijdt om medaille op skateboard, judoka Verhagen wint eerste partij

Op de derde dag van de Olympische Spelen komen weer veel Nederlanders in actie. In de ochtend maken de waterpolosters hun opwachting en strijdt Mathieu van der Poel om goud op de mountainbike. Volg alle ontwikkelingen van onze olympiërs in ons liveblog.



• Arno Kamminga grijpt zilver op 100 meter schoolslag

• Hockeysters blijven foutloos in groepsfase

• Organisatie meldt zestien nieuwe coronabesmettingen