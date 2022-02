LIVE | Suzanne Schulting met wereldrecord naar halve finales, ook Xandra Velzeboer door op 1000 meter

Favoriete Suzanne Schulting met wereldre­cord naar halve finale 1000 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft zich op de Olympische Spelen op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales gehaald van de 1000 meter. De 24-jarige Nederlandse, titelverdedigster op deze afstand, eindigde in de eerste kwartfinale in het Capital Indoor Stadium als eerste in een nieuwe wereldrecordtijd.

12:24