LIVE | Start 500 meter uitgesteld door problemen met ijsmachine

Russische kunstrijd­ster Kamila ‘Miss Perfect’ Valieva ondanks dopingge­ruch­ten ‘gewoon’ op het ijs

De Russische kunstrijdster Kamila Valieva heeft zich vandaag weer op het ijs laten zien in Peking. De 15-jarige Valieva leidde Rusland in de eerste dagen van de Olympische Spelen naar het goud in de landenwedstrijd, maar de medailles zijn nog altijd niet uitgereikt vanwege ‘een juridische kwestie’. Volgens Russische en Amerikaanse media heeft Valieva positief getest op doping.

10 februari