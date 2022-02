LIVE | Skeletonster Kimberley Bos mag nog altijd dromen van medaille, dopingrel op ontploffen

Thomas Krol geniet van Oran­je-suc­ces: ‘We laten het weer zien op het moment dat het moet’

Thomas Krol pakte in Peking achter Kjeld Nuis het zilver op de 1500 meter en is heel blij met zijn prestatie. ,,Het enige zure is dat ik drie minuten dacht dat ik goud kon winnen.”

