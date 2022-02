LIVE | Sanne in 't Hof rijdt tweede tijd, Irene Schouten jaagt in laatste rit op goud

WinterspelenNa de Zweeds-Nederlandse rel gaat het olympisch schaatstoernooi vandaag verder met de 5000 meter voor vrouwen. Topfavoriete Irene Schouten aast op haar tweede gouden medaille, maar ook Sanne in ’t Hof komt in actie. Mis niets in dit liveblog.