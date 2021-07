LIVE | Prima start Leeuwinnen: Van de Sanden rondt counter koeltjes af

Oud-trai­ner Sifan Hassan levenslang geschorst vanwege misbruik atleten

13:36 Het Amerikaanse SafeSport-centrum heeft atletiektrainer Alberto Salazar levenslang geschorst wegens emotioneel en fysiek misbruik van sporters. Het centrum, dat van het Amerikaanse Congres de autoriteit kreeg om in dit soort zaken uitspraak te doen, maakt nooit details bekend over zijn onderzoeken. De ex-trainer van onder anderen Sifan Hassan heeft tien dagen om tegen de beslissing in beroep te gaan.